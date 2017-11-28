Futbolu bırakırım Trabzonspor’u bırakmam
Onur, adının G.Saray ile anılmasıyla ilgili, “Futbolu bırakırım, Trabzonspor’u bırakmam” dedi. Milli eldiven, Sivas galibiyeti için de 2010-11 sezonuna gönderme yaptı: “Tertemiz bir zafer”
SON SÖZÜM BU
Onur, isminin sık sık G.Saray başta olmak üzere farklı takımlarla anılmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Futbolu burada Trabzonsporlu Onur olarak noktalamak istiyorum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Altyapıdan gelen çok kaliteli kalecilerimiz var, Esteban ile uyumumuz süper. Rakabet takıma yarar."
Yunus Emre SEL
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 04:03
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