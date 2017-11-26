Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Trabzonspor, Osmanlıspor maçının ardından Sivasspor'u da deplasmanda yenerek ligin ilk yarısı için koyduğu 6 maçta 18 puanlık hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda kritik deplasman öncesi sakatlığı bulunan Sosa ve kart cezalısı olan Olcay dışında eksik bulunmuyor.



İLK 11'LER



Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Rybalka, Hakan, Emre, Kone, Muhammet Demir



Trabzonspor: Onur, Uğur, Durica, E.Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye.