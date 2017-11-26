Fırtına önde

Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor rakibiyle 23. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 22 maçta bordo-mavililerin 11, Sivasspor'un ise 6 galibiyeti var. 5 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Fırtına'nın attığı 33 gole karşılık Sivasspor 23 kez fileleri sarstı. Sivasspor biri İstanbul olmak üzere üzere ev sahibi olduğu 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, rakibine 4 defa mağlup oldu. Bu maçlarda Sivasspor 16, Karadeniz ekibi ise 15 gol attı.