 Fırtına önde – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Fırtına önde

    Fırtına önde
    Süper Lig'in 13. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor rakibiyle 23. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 22 maçta bordo-mavililerin 11, Sivasspor'un ise 6 galibiyeti var. 5 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Fırtına'nın attığı 33 gole karşılık Sivasspor 23 kez fileleri sarstı. Sivasspor biri İstanbul olmak üzere üzere ev sahibi olduğu 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, rakibine 4 defa mağlup oldu. Bu maçlarda Sivasspor 16, Karadeniz ekibi ise 15 gol attı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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