 Bir taşla iki kuş – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Bir taşla iki kuş

    Bir taşla iki kuş
    Bugün Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, iki kabusu birden bitirmek istiyor. 220 günlük dış saha galibiyet özlemine yeni hocası Rıza Çalımbay'la son vermek isteyen bordo-mavililer ayrıca 3 puan alarak bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmayı hedefliyor. Çalımbay, yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer en son dış saha galibiyetini 2016-2017'nin 28. haftasında oynanan Antalyaspor sınavında elde etti. Trabzonspor, despasmanda son 8 karşılaşmada 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçen hafta Osmanlıspor'u puansız yollayan Fırtına, Sivas'tan 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste kazanmış olacak ve Çalımbay ile ilk deplasman galibiyetini alarak hasrete son verecek.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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