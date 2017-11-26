Bir taşla iki kuş

Bugün Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, iki kabusu birden bitirmek istiyor. 220 günlük dış saha galibiyet özlemine yeni hocası Rıza Çalımbay'la son vermek isteyen bordo-mavililer ayrıca 3 puan alarak bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmayı hedefliyor. Çalımbay, yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer en son dış saha galibiyetini 2016-2017'nin 28. haftasında oynanan Antalyaspor sınavında elde etti. Trabzonspor, despasmanda son 8 karşılaşmada 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçen hafta Osmanlıspor'u puansız yollayan Fırtına, Sivas'tan 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste kazanmış olacak ve Çalımbay ile ilk deplasman galibiyetini alarak hasrete son verecek.