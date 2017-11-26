110 milyon TL zarar var

FIRTINA, aralık ayında yapacağı Olağan Genel Kurul kararını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor, KAP'a yaptığı Genel Kurul açıklasında ayrıca kulübün 1 Haziran 2016 ile 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 110 milyon TL zararda olduğunu ve bu tablo nedeniyle de kâr payı dağıtılmayacağının genel kurulun onayına sunulacağını açıkladı.