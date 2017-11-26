 110 milyon TL zarar var – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    110 milyon TL zarar var

    110 milyon TL zarar var
    FIRTINA, aralık ayında yapacağı Olağan Genel Kurul kararını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor, KAP'a yaptığı Genel Kurul açıklasında ayrıca kulübün 1 Haziran 2016 ile 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 110 milyon TL zararda olduğunu ve bu tablo nedeniyle de kâr payı dağıtılmayacağının genel kurulun onayına sunulacağını açıkladı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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