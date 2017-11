Rıza Çalımbay’ın, “Ocak ayına kadar eksik bölgelerimizi belirleyip, bir-iki takviye gerçekleştiririz” sözü üzerine Başkan Usta, “Gerekeni yaparız” dedi

BAŞKAN Muharrem Usta, devre arası takıma takviye yapmaları gerektiği yönünde sözler sarf eden teknik direktör Rıza Çalımbay'a destek verdi. Özellikle savunmaya takviye isteyen Çalımbay'a, "Ocak'ta gerekeni yapacağız. Ama o zamana kadar kazanmaya devam etmeliyiz. Çünkü bu hem bizim hem de taraftarlarımızın arzusunu ve coşkusunu daha da artırıyor" dedi. Ligde ummadıkları puanlar kaybettiklerini ve kredilerini bitirdiklerini ifade eden Usta, "Osmanlıspor galibiyeti ve takımdaki toparlanma sürece mutluluk verici. Artık her müsabakayı kazanmak istiyoruz. Ligde her an dengeler değişiyor. Bunun için kazanıp önümüze bakacağız. Çalımbay ile her fırsatta konuşuyoruz. İkinci yarıya daha güçlü girmek için devre arası transfer zor olsa da hocamızın isteği doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.