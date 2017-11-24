Yusuf ve Abdurrahim'den anlamlı ziyaret
Trabzonspor'un genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdurrahim Dursun, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mezun oldukları Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettiler.
Bordo-mavili oyuncular ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirdiler.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:32
-
Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
-
Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
-
Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
Yusuf ve Abdurrahim'den anlamlı ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.