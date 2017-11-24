Yusuf ve Abdurrahim'den anlamlı ziyaret

Trabzonspor'un genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdurrahim Dursun, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde mezun oldukları Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’ni ziyaret ettiler.

Öğretmenlerine çiçek verip, bol bol sohbet eden Yusuf ve Abdurrahim, "Başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dediler.



Bordo-mavili oyuncular ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirdiler.