 Mali genel kurul aralıkta – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Mali genel kurul aralıkta

    Mali genel kurul aralıkta
    KULÜBÜN yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Aralık Cuma günü yapılacak. Resmi sitede yer alan duyuruda, tüzüğün 29. maddesine istinaden kulübün olağan genel kurul toplantısının 15 Aralık Cuma günü saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının aynı gündemle 23 Aralık Cumartesi günü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 09.30'da gerçekleşeceği kaydedildi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:42
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