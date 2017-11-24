Hedef Türkiye Kupası
Castillo, “Türkiye Kupası’nı alacağız çünkü Avrupa’ya direkt gitmek istiyoruz” dedi
TRABZON'DA MUTLUYUM
Castillo, takımdan ayrılmak için herhangi bir sebebinin olmadığını da ifade ederek, "Öncelikle şunun net olarak bilinmesini istiyorum; Trabzonspor'da oldukça mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri, Avrupa'da bile söz sahibi. Burada mutsuz olmam için gerçekten hiçbir nedenim yok. Ayrılmak için de bir sebebim yok. Trabzonspor'da oynamaya son derece odaklanmış durumdayım. Konsantre oldum. Transfer söylentilerini okuyorum ama şu an bir şey yok" ifadesini kullandı.
HOCAM BANA GÜVENiYOR
Castillo, Ersun Yanal ile bir sorununun olmadığını ancak Rıza hocanın kendisine çok güvendiğini ifade etti ve yabancı sınırı tartışmaları için şunları söyledi: "Böyle bir durum ortaya çıkarsa anlayışla karşılamak zorundayız. Türkiye Süper Lig'i, Avrupa'nın en zorlu en önemli liglerinden... Çok önemli, çok büyük oyuncular burada. Onlarla oynayabilmek büyük gurur benim için. Gelmeden önce bazı arkadaşlarım saha çimlerinin ve statların çok kötü olduğunu söylemişti. Ama hem taraftar, hem çim, hem de statların yeniliğiyle alakalı inanılmaz iyi bir manzara ile karşılaştım. Sahalara mükemmel derecede iyi bakılıyor."
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:02
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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