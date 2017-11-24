Hedef Türkiye Kupası

Castillo, “Türkiye Kupası’nı alacağız çünkü Avrupa’ya direkt gitmek istiyoruz” dedi

KARADENİZ ekibinin sol kanat oyuncusu Fabian Castillo, sezon başında yaşadığı sakatlığın hazırlık kampının bütün fiziki hazırlıkları götürdüğünü ama artık toparlandığını söyledi. Taraftarlara çok iyi bir Castillo izlettirmek istediğini belirten 25 yaşındaki Kolombiyalı, "Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ve iddialıyız. Çünkü bu kupayı aldığımızda Avrupa'da direkt oynama şansınız oluyor. Bu nedenle kupa önemli bir hedef. Taraftarlarımıza kupayı hediye edebilirsek çok mutlu olacağım. Bu takım kupayı daha önce kazanmış yine kazanabiliriz. Dolayısıyla sadece biraz daha konsantre olmamız gerekiyor. Bu kalite ve yetenek bizde var" diye konuştu.



TRABZON'DA MUTLUYUM

Castillo, takımdan ayrılmak için herhangi bir sebebinin olmadığını da ifade ederek, "Öncelikle şunun net olarak bilinmesini istiyorum; Trabzonspor'da oldukça mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri, Avrupa'da bile söz sahibi. Burada mutsuz olmam için gerçekten hiçbir nedenim yok. Ayrılmak için de bir sebebim yok. Trabzonspor'da oynamaya son derece odaklanmış durumdayım. Konsantre oldum. Transfer söylentilerini okuyorum ama şu an bir şey yok" ifadesini kullandı.



HOCAM BANA GÜVENiYOR

Castillo, Ersun Yanal ile bir sorununun olmadığını ancak Rıza hocanın kendisine çok güvendiğini ifade etti ve yabancı sınırı tartışmaları için şunları söyledi: "Böyle bir durum ortaya çıkarsa anlayışla karşılamak zorundayız. Türkiye Süper Lig'i, Avrupa'nın en zorlu en önemli liglerinden... Çok önemli, çok büyük oyuncular burada. Onlarla oynayabilmek büyük gurur benim için. Gelmeden önce bazı arkadaşlarım saha çimlerinin ve statların çok kötü olduğunu söylemişti. Ama hem taraftar, hem çim, hem de statların yeniliğiyle alakalı inanılmaz iyi bir manzara ile karşılaştım. Sahalara mükemmel derecede iyi bakılıyor."