Avrupa'nın en iyileri

FIRTINA'nın forvet oyuncuları 12 haftanın sonunda verimlilikte Avrupa'nın zirvesinde yer almayı başardı. Bu sezon toplam 18 gol atan Burak- Rodallega-N'Doye üçlüsü, her 74.2 dakikaya 1 gol sığdırmayı başardı. Ancak ligde yenilen 26 gol kayıpların en büyük nedeni oldu. Bu sezon 12'i Süper Lig'de 13 maça çıkan ve 18 gol bulan Trabzonspor'un forvetleri Burak Yılmaz (9), N'Doye (4) ve Rodallega (5) verimlilikte dev ekiplerin golcülerini geride bıraktı. Forma giydikleri bin 336 dakikada 18 gol atan üçlü, her 74.2 dakikada bir ağları sarsarken, Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye'de yer alan ekipler içinde bir numara oldu. Listenin ikinci sırasında ise bin 206 dakikada 14 gol bulan ve 90.5 dakikada bir ağlara topu bırakan İnter'in forvetleri İcardi (13), Eder (1), Karamoh (0) yer aldı.