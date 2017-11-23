 Trabzonspor, yağmur altında çalıştı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Trabzonspor, yağmur altında çalıştı

    Trabzonspor, yağmur altında çalıştı
    Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.
    Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı devam eden Sosa dışında tüm futbolcular katıldı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman yapılan çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerin antrenmanını bir grup üniversite öğrencisi de ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:48
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