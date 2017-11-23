Olivera bombası

İtalyan Tuttosport’dan müthiş iddia... Gazete, bordo-mavililerin, Fiorentina’da fazla şans bulamayan Maxi Olivera ile ilgilendiğini duyurdu. Transferin devre arasında gerçekleşebileceği kaydedildi

TRABZONSPOR savunma sorunlarına çare bulabilmek için bir kez daha transfere sarılıyor. Geçen sezon bu bölge için yaptığı takviyelerden istediği verimi alamayan bordomavililerin yeni gözdesi Maximiliano Olivera... Tuttosport, Trabzonspor'un Fiorentina forması giyen Uruguaylı futbolcuyu devre arasında renklerine bağlayabileceğini yazdı. Haberde Mor Menekşelerin Milan'dan Luca Antonelli'yi transfer edeceği, Olivera'nın da gidişine izin vereceği detayı paylaşıldı. 25 yaşındaki futbolcu hem sol bek hem de sol stoper olarak görev yapabiliyor. Fiorentina ile 2021'e kadar kontratı var ancak düşük bir bonservis bedeline İtalyan ekibinin sıcak baktığı öğrenildi.



MAXİMİLİANO Olivera, 2 sezon önce Penarol'dan 2.5 milyon euro karşılığı Fiorentina ile anlaşmıştı. Önceki sezon çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezonda ise fazla göze giremedi. Ligde sadece 4 maçta şans buldu. Olivera'nın farklı pozisyonlarda oynayabilmesi Trabzonspor'un scoutlarının da dikkatini çekti. Başarılı futbolcu sol bek, sol stoper ve orta sahanın solunda rahatlıkla görev yapabiliyor. Tecrübeli futbolcunun da kariyerinin bu döneminde bir çıkış yakalamak için yeni bir meydan okumaya hazır olduğu biliniyor.