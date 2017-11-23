Olivera bombası
İtalyan Tuttosport’dan müthiş iddia... Gazete, bordo-mavililerin, Fiorentina’da fazla şans bulamayan Maxi Olivera ile ilgilendiğini duyurdu. Transferin devre arasında gerçekleşebileceği kaydedildi
MAXİMİLİANO Olivera, 2 sezon önce Penarol'dan 2.5 milyon euro karşılığı Fiorentina ile anlaşmıştı. Önceki sezon çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezonda ise fazla göze giremedi. Ligde sadece 4 maçta şans buldu. Olivera'nın farklı pozisyonlarda oynayabilmesi Trabzonspor'un scoutlarının da dikkatini çekti. Başarılı futbolcu sol bek, sol stoper ve orta sahanın solunda rahatlıkla görev yapabiliyor. Tecrübeli futbolcunun da kariyerinin bu döneminde bir çıkış yakalamak için yeni bir meydan okumaya hazır olduğu biliniyor.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:43
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
Olivera bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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