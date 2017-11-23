 Okay 11’e dönüyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Okay 11’e dönüyor

    Okay 11’e dönüyor
    TRABZONSPOR'un orta sahasındaki başarılı ismi Okay Yokuşlu cezası nedeniyle Osmanlı karşılaşmasında forma giymemişti. 23 yaşındaki futbolcu, ligin 13. haftasında oynanacak Sivasspor deplasmanında yine 11'de olacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın genç yıldızını sahaya süreceği öğrenildi. Slovak oyuncu Matus Bero ise kenara çekilecek.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:59
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