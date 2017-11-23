Ngadeu bekletiliyor

TRABZONSPOR, transfer listesinde olan Michael Ngadeu için fazla istekli davranmıyor. Bordomavililer öncelikle daha kaliteli isimlerle anlaşmanın zeminini arıyor. Slavia Prag'lı futbolcu, alternatif olarak düşünülüyor. 1.90 boyunda, 26 yaşındaki Kamerunlu savunma oyuncusuna Montpellier ve Middlesbrough da talip. Actucameroun'un haberine göre Trabzonsporlu yetkililer, Slavia Prag ile ön görüşme yapmak için randevu aldı.