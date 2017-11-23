 Mas’ta davalık oldu – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Mas’ta davalık oldu

    Mas’ta davalık oldu
    BORDO-mavili ekibin San Lorenzo'dan renklerine bağladığı Emmanuel Mas'ın transfer ödemesinde sorun çıktı. Arjantin ekibi, Trabzonspor'un 1 milyon dolarlık taksidi ödemediğini belirterek CAS'a başvurdu. San Lorenzo ödemeyi en geç Mart ayında tahsil etmeyi planlıyor.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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