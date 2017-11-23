Komando idmanı
Trabzonspor’un dünkü çalışmasından kemik sesleri geldi... Rıza Çalımbay’ın engellerle donattığı parkur, futbolcuları bir hayli zorladı
KARADENİZ Fırtınası, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin dünkü çalışmasında teknik direktör Rıza Çalımbay, öğrencilerinin pestilini çıkardı. 1.5 saatlik idmanda çeşitli engellerden oluşan parkuru tamamlayan oyuncular ardından kaleye şut attı. Ancak oyuncular parkurda o kadar zorlandılar ki neredeyse şut çekmeye güçleri kalmadı. Çalımbay bu anları keyifle izlerken "Aferin, böyle çalışmaya devam" diyerek oyuncularını motive etti. Pas, çabukluk ve taktik çalışma sırasında bordo-mavili futbolcular topu kapmak için birbirlerine sert müdahalelerde de bulundular. Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan aldıkları darbelerle yerde kaldılar.
Yunus Emre SEL
Savunmaya çare arıyor
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, gol atmakta sorun yaşamadıklarını ancak savunmada önemli problemleri olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu olumsuz durumdan sadece savunma hattının değil tüm takımın sorumlu olduğunu kaydetti. Takım savunmasını güçlendirmek için taktiksel değişiklikler yapacak.
'Senden iyi çalımcı yok'
RIZA Çalımbay, Fabian Castillo ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hoca, öğrencisini hem övdü hem uyardı. Çalımbay'ın 25 yaşındaki oyuncuya "Hızına ve çalım kabileyetine hayranım. Senden iyi çalım atan yok. Ancak kaleye yaklaştığında verdiğin ve vermediğin kararlarda bazı problemler var. Bunları düzeltmeliyiz" dediği öğrenildi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:57
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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