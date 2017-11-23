Komando idmanı

KARADENİZ Fırtınası, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin dünkü çalışmasında teknik direktör Rıza Çalımbay, öğrencilerinin pestilini çıkardı. 1.5 saatlik idmanda çeşitli engellerden oluşan parkuru tamamlayan oyuncular ardından kaleye şut attı. Ancak oyuncular parkurda o kadar zorlandılar ki neredeyse şut çekmeye güçleri kalmadı. Çalımbay bu anları keyifle izlerken "Aferin, böyle çalışmaya devam" diyerek oyuncularını motive etti. Pas, çabukluk ve taktik çalışma sırasında bordo-mavili futbolcular topu kapmak için birbirlerine sert müdahalelerde de bulundular. Okay Yokuşlu ve Olcay Şahan aldıkları darbelerle yerde kaldılar.



Yunus Emre SEL



Savunmaya çare arıyor

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, gol atmakta sorun yaşamadıklarını ancak savunmada önemli problemleri olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu olumsuz durumdan sadece savunma hattının değil tüm takımın sorumlu olduğunu kaydetti. Takım savunmasını güçlendirmek için taktiksel değişiklikler yapacak.



'Senden iyi çalımcı yok'

RIZA Çalımbay, Fabian Castillo ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hoca, öğrencisini hem övdü hem uyardı. Çalımbay'ın 25 yaşındaki oyuncuya "Hızına ve çalım kabileyetine hayranım. Senden iyi çalım atan yok. Ancak kaleye yaklaştığında verdiğin ve vermediğin kararlarda bazı problemler var. Bunları düzeltmeliyiz" dediği öğrenildi.