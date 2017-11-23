 ‘İyi hissediyorum’ – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    ‘İyi hissediyorum’

    ‘İyi hissediyorum’
    MORDO-mavililerin Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi ülke basınına konuştu. Complete Sports Nigeria'ya röportaj veren Onazi, "Sakatlığım sonrası yeniden sahaya çıkmak güzel. Kendimi iyi hissediyorum. Kontratımla ilgili geçmişte yaşanan sorunları aştık. Şu anda sadece Trabzonspor'un başarısına odaklandım" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:05
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