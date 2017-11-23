 İşte altyapının gücü – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    İşte altyapının gücü

    İşte altyapının gücü
    OSMANLI maçı biteli 3 gün oluyor ancak Trabzonsporlular hala birbirlerine Facebook'tan, WhatsApp'tan bu nefis kareyi yolluyor. Burak'ın uzatmalarda attığı golden sonra kulübeden fırlayıp sahaya dalan 4 isim de alt yapıdan. Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın bu karesinde Trabzonspor'un hem bugünü hem de geleceği var.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:04
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