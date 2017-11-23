‘Hayalim kupalar’

Yusuf Yazıcı en büyük hayalinin Trabzonspor ve Milli Takım ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Genç yıldız “Sosa ve Abdülkadir’e hayranım” dedi

TRABZONSPOR'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, 61saat'e açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki oyuncu "En büyük hayalim Trabzonspor ve Milli takım ile şampiyonluklar yaşamak. Bunlar büyük ama ulaşılmayacak hayaller değil" dedi. Yusuf, Rıza Çalımbay sorusuna "Soyunma odasından geldiği için futbolu çok iyi biliyor. Çok iyi insan, çok iyi hoca. İdmanlarda bizi bazen yoruyor" cevabını verdi. Yusuf, 2010- 11 yılındaki gibi bir takım ruhuna sahip olduklarını belirtirken Burak Yılmaz ve Olcay Şahan'ın tüm takıma yardım ettiğini de belirtti. 20 yaşındaki yıldız "Ben bu şehre aidim. Şu an sadece Trabzonspor'a konsantreyim. Gelecekte Avrupa'da oynamak isterim" dedi.



'TALİSCA ÇOK İYİ'

YUSUF Yazıcı, Süper Lig'de beğendiği isimleri sayarken Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı atlamadı. Genç yıldız "Talisca'yı çok beğeniyorum. Bizim takımda da Sosa ve Abdülkadir'e hayranım" ifadelerini kullandı. Yusuf, Milli Takım'a seçilmenin gurur verici olduğunu söyledi.