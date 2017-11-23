‘Hayalim kupalar’
Yusuf Yazıcı en büyük hayalinin Trabzonspor ve Milli Takım ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Genç yıldız “Sosa ve Abdülkadir’e hayranım” dedi
'TALİSCA ÇOK İYİ'
YUSUF Yazıcı, Süper Lig'de beğendiği isimleri sayarken Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı atlamadı. Genç yıldız "Talisca'yı çok beğeniyorum. Bizim takımda da Sosa ve Abdülkadir'e hayranım" ifadelerini kullandı. Yusuf, Milli Takım'a seçilmenin gurur verici olduğunu söyledi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:04
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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