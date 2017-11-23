Chiriches için ısrar

DEFANSA takviye arayışlarında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 1 numaralı isteği Vlad Chiriches. Rumen futbolcunun peşinde Fransız ekibi Bordeaux da var. 28 yaşındaki oyuncu, Napoli'nin elinden çıkarmayı düşündüğü oyunculardan biriydi ancak önceki gün mecburiyetten oynadığı Shakhtar maçındaki performansı kafaları karıştırdı. Napoli, 2020'de biten sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için hamle yapmayı planlıyor. Trabzonspor da Chiriches için fırsat kolluyor.