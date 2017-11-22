 Trabzonspor'da yeni dönem – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'da yeni dönem

    Trabzonspor'da yeni dönem

    Trabzonspor'da yaşanan istifaların ardından yeni görev dağılımı yapıldı.

    Trabzonspor'un Süper Lig'de 22 Ekim Pazar günü oynanan Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olması ve yaşanan son gelişmelerin ardından 6 yönetici istifa etmişti. Başkan Yadımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar'ın istifa etmelerinin ardından bordo-mavili yönetimde yeni görev dağılımı yapıldı.

    Yönetimin dün akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda yeni görev dağılımı yapıldı. Genel Sayman Prof. Dr. İsmail Yüksek, Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen başkan yardımcılığı görevine getirilirken, Genel Sayman yardımcısı Okan Alemdaroğlu ise mali saymanlık görevine getirildi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:41
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