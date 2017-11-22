Trabzonspor'da yeni dönem
Trabzonspor'da yaşanan istifaların ardından yeni görev dağılımı yapıldı.
Yönetimin dün akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda yeni görev dağılımı yapıldı. Genel Sayman Prof. Dr. İsmail Yüksek, Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen başkan yardımcılığı görevine getirilirken, Genel Sayman yardımcısı Okan Alemdaroğlu ise mali saymanlık görevine getirildi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:41
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 8
Yorum
Hakan Ornek takım geçen sene şampiyonluk yarısında da kırmadan kizdirmadan espirili yaklaşıyorlardı HELAL OLSUN
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 4
Yorum
Hastinden catlican be bilader :D Ne istiyon gelen parayi almasinlar mi :D Avrupadaki tek turk takimken elindeki hocayi gondersin mi :D gururla ulkemizi temsil ediyor daha ne
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Bak sen şu işe!
Toplam 1
Yorum
gs yav he he.......
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