Trabzonspor taktik çalıştı
Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, hasta olan Onazi ile tedavileri devam eden Rodallega ve Sosa katılmadı. Isınma ile başlayan antrenmanda, daha sonra dar alanda pas çalışmalarına yer verildi. Antrenmanın son bölümünde ise kafa topu çalışması ve taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Bordo mavililer yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:05
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 14
Yorum
okan 15 milyon euro yu bir arada görseler klüpten hisse bile verirler her gün gazete satılsın diye milleti şişirdiler o takımda 15 m.luk adam yok
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Kazan kaynıyor
Toplam 18
Yorum
gs4ever tudora gosterilen sabir mi?hangi sabir adam lider hala demedik laf birakilmiyor.ayrica bizi o uyduruk takimdan kurtardı ve cok isabetli oldu
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‘Negredo’dan daha iyi’
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR SİNAN ENGİNE SORUNNEGREDO MU SOLDADO MU
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