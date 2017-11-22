 Trabzonspor taktik çalıştı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor taktik çalıştı

    Trabzonspor taktik çalıştı

    Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, hasta olan Onazi ile tedavileri devam eden Rodallega ve Sosa katılmadı. Isınma ile başlayan antrenmanda, daha sonra dar alanda pas çalışmalarına yer verildi. Antrenmanın son bölümünde ise kafa topu çalışması ve taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Bordo mavililer yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:05
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