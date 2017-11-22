 Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte

    Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte

    Sezona teknik direktör ile başlayan ve ilk 8 haftada 9 puan toplayabilen Trabzonspor, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen ile 4 maçta 7 puan toplayarak yükselişe geçti.

    Kuruluşunun 50'nci yılında 2017-18 sezonuna zirve yarışının içerisinde olma hedefiyle başlayan ancak ligde ilk 8 haftalık bölümde 9 puan toplayabilen ve 8'nci haftada teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, yeni teknik direktörü yönetiminde çıkışa geçti. Yanal ile ilk 8 haftada 9 puan toplayabilen bordo mavililer, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından 4 maçta 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyetle hanesine 7 puan yazdırdı.

    SEZONUN EN UZUN PUAN SERİSİ
    Trabzonspor, sezonun en uzun puan serisini de teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde elde etti. Ligin ilk 8 haftasında en uzun 2 maçlık puan serisi yakalayan ve bu seride 4 puan toplayabilen bordo mavililer, Çalımbay yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 3 maçlık puan serisi yakaladı, bu seride 7 puana ulaştı. Ayrıca ligde ilk 8 haftalık bölümde kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, Çalımbay yönetimindeki 4 maçta 5 gol yedi.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.