 Taraftar ilgi göstermedi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Taraftar ilgi göstermedi

    Taraftar ilgi göstermedi
    KARADENİZ ekibinin taraftarları mücadeleye fazla ilgi göstermedi. Maç erken bir saatte oynanmasına rağmen Medical Park Stadı'nın büyük kısmı boş kaldı. Tribünlerde toplam 12 bin taraftarın olduğu bildirilirken, az sayıdaki Osmanlısporlular da kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı takip ettiler. Maça gelen Trabzonsporlular ise görevlerini yerine getirdiler. Tezahüratlarla futbolcuları ateşleyen bordo-mavililer, rakip takımın gollerinde hayal kırıklığı yaşadılar ancak Burak'ın uzatmada gelen penaltı golüyle coştukça coştular. Maç sonrası takım tribünleri selamladı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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