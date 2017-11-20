 Muhteşem N’Doye – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Muhteşem N’Doye

    Muhteşem N’Doye

    1 gol atıp, 1 de nefis asist yapan Senegalli, zaferin mimarlarından oldu

    FIRTINA'nın Senegalli forvet Dame N'Doye maçın kahramanlarından biriydi. 32 yaşındaki futbolcu, takımın ilk golünü kaydetmesinin yanında Burak'ın attığı ilk golde de nefis bir pas verip bu sezonki ilk asistini gerçekleştirdi. Gol sayısını ligde 2, toplamda 4'e yükselten N'Doye, diğer sayısını da Galatasaray derbisinde atarak zaferde başrol oynamıştı. Oyun içinde zaman zaman yaptığı ara paslarla yine Burak'ı golle buluşturmak için uğraşan bordo- mavili oyuncu 71'de yerini Rodallega'ya bıraktı. N'Doye'un oyundan alınması eleştirildi
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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