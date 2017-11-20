 İstedik ve kazandık – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    İstedik ve kazandık

    İstedik ve kazandık

    Çalımbay, gidişatın iyi olduğunu söyleyip ekledi: Üstüne koya koya gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Oynayacağımız her maçta mücadele edeceğiz

    TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından oldukça keyifliydi. Kazanmak isteyip bunu da başardıklarını söyleyen usta hoca, "En önemlisi oyundan kopmamaktı. Takım galibiyeti istedi ve aldı. Burada taraftarın da büyük payı vardı" ifadelerini kullandı. Çalımbay, duran toptan yenilen goller için de öz eleştiride bulunup "Gol yeme sorunumuz devam ediyor ama 2 tanesini kendi kalemize attık. Ben geldiğimden beri 3. oldu bu. Ölü toptan iki gol yemek Trabzonspor'a yakışmıyor. Kendi kalemize veya başka türlü... Böyle olmaması gerekir" şeklinde konuştu. "Geleli bir ay oldu ve çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir maç kolay olmayacak" ifadesini kullanan bordo-mavili çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

    TAKIMIMDAN MEMNUNUM
    Ben     takımımdan memnunum; üstüne koya koya gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Oynayacağımız her maçta mücadele edeceğiz. Ligde kalan 5 tane maçımız ve kupa maçımız var. İnşallah bunları da iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken şeyler var. Onları da çalışarak düzelteceğiz. Yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Hatalarımızı aza indireceğiz."
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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