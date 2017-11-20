İşte penaltı pozisyonu
90+3'te penaltı kazanan Trabzonspor'da atışı gole çeviren Burak Yılmaz, takımına 4-3'lük galibiyeti getirdi.
Bordo-mavililerde Castillo, ceza sahasında müsait durumdaki Burak Yılmaz'a pasını aktardı.
Burak Yılmaz, kaleye yüzünü dönmek üzereyken Numan Çürüksu'nun çekmesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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