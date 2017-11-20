 İşte penaltı pozisyonu – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    İşte penaltı pozisyonu

    İşte penaltı pozisyonu

    90+3'te penaltı kazanan Trabzonspor'da atışı gole çeviren Burak Yılmaz, takımına 4-3'lük galibiyeti getirdi.

    Trabzonspor, Osmanlıspor karşısında 90+3'te gelen penaltı golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.


    Bordo-mavililerde Castillo, ceza sahasında müsait durumdaki Burak Yılmaz'a pasını aktardı.

    Burak Yılmaz, kaleye yüzünü dönmek üzereyken Numan Çürüksu'nun çekmesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

    Penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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