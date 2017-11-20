 Buz tribüne gönderildi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Buz tribüne gönderildi

    Buz tribüne gönderildi
    UZATMA dakikalarında gelen golün ardından Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz tribüne gönderildi. Penaltı kararına uzun süre itirazlarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, önce dördüncü hakemle daha sonra da karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk ile kısa bir diyaloğa girdi. Öztürk de bitime bir dakika kalan Buz'u tribüne göndererek cezalandırdı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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