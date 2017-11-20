Burak Yılmaz'dan maç sonu paylaşımı!

Karşılaşma 2-1 devam ederken beraberlik golünü kaydeden, ardından uzatma dakikalarında da takımına galibiyeti getiren isim olan Burak Yılmaz, maç sonrası Instagram hesabından kız kardeşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşım Burak Yılmaz'ın takipçilerinden büyük beğeni aldı. Burak Yılmaz yaptığı paylaşımda, ''Canım kardeşim gelmiş, maşallah uğurlu gelmiş'' ifadesini kullandı.



