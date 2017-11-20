 Burak Yılmaz'dan maç sonu paylaşımı! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'dan maç sonu paylaşımı!

    Burak Yılmaz'dan maç sonu paylaşımı!

    Süper Lig'in 12. haftasında evinde Osmanlıspor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız golcücü , zorlu maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

    Karşılaşma 2-1 devam ederken beraberlik golünü kaydeden, ardından uzatma dakikalarında da takımına galibiyeti getiren isim olan , maç sonrası Instagram hesabından kız kardeşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

    Bu paylaşım Burak Yılmaz'ın takipçilerinden büyük beğeni aldı. Burak Yılmaz yaptığı paylaşımda, ''Canım kardeşim gelmiş, maşallah uğurlu gelmiş'' ifadesini kullandı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:56
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