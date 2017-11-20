Burak Yılmaz'dan maç sonu paylaşımı!
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Osmanlıspor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız golcücü Burak Yılmaz, zorlu maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Karşılaşma 2-1 devam ederken beraberlik golünü kaydeden, ardından uzatma dakikalarında da takımına galibiyeti getiren isim olan Burak Yılmaz, maç sonrası Instagram hesabından kız kardeşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Bu paylaşım Burak Yılmaz'ın takipçilerinden büyük beğeni aldı. Burak Yılmaz yaptığı paylaşımda, ''Canım kardeşim gelmiş, maşallah uğurlu gelmiş'' ifadesini kullandı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:56
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Hala kovulmadı mı ?
Toplam 9
Yorum
kırmızı Arkadaş daha neyi bekliyorsunuz bu adamı göndermek için daha ne belalar gelmesi gerekiyor şampiyonluk şansımızın bitmesimi gerekiyor...
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Denayer için karar verildi
Toplam 14
Yorum
ali GS Bedava verseler Anadolu takımları almaz
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Schuster: Bu sene yine şampiyon olur
Toplam 4
Yorum
Kartalcan valla schuster dediyse yatti bu is. Zaten Akhisar maçindan sonra ümidim yerlere çakildi. Simdi bu ugursuz bilgisiz konusunca iyice sindim
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