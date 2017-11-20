 3 oyuncudan yeni imaj – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    3 oyuncudan yeni imaj

    3 oyuncudan yeni imaj
    Trabzonspor'da Osmanlıspor karşılaşması öncesinde üç futbolcu yeni imajları ile dikkat çekti. Ogenyi Onazi saçlarını sıfıra vurdururken, Jose Sosa'nın da saçlarını beyaz ve hafif açık maviye boyattığı görüldü. En ilginç saç sitiline ise Castillo imza attı. Genç oyuncu saçlarının bir bölümünü kırmızıya boyattı. Oyuncuların yeni halleri beğeni ile karşılandı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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