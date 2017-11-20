 2 değişiklik yaptı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    2 değişiklik yaptı

    2 değişiklik yaptı
    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ligde oynanan son Kayserispor maçından farklı sadece iki isme Osmanlıspor maçında görev verdi. Tecrübeli hoca sakat olan Mustafa Akbaş'ın yerine Mas'a, cezalı olan Okay'ın yerine ise Burak'a ilk 11'de görev verdi. Antalya kampının iyi isimlerinden olan Bongonda ise maç öncesi ağları olduğu için 21 kişilik kadroya alınmadı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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