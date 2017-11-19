 Pereira farkı – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Pereira farkı

    Pereira farkı
    KARADENİZ ekibinde istikrar abidesi Pereira oldu. 27 kişilik kadrosunda 23 farklı futbolcunun forma şansı bulduğu bordomavili ekipte, Portekizli sağ bek, bu sezon 11 maçın tamamında oynayan tek isim oldu. Pereira, 990 dakika ile takımda formayı en çok ıslatan isim konumundayken, onu 955 dakika ile Okay Yokuşlu izledi. Yusuf Yazıcı 852, Olcay Şahan 769, Emmanuel Mas 656, Kucka ise 624 dakika ile oynadı
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
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