 Maç öncesi ödeme dopingi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Maç öncesi ödeme dopingi

    Maç öncesi ödeme dopingi
    ÖDEME konusundaki sorunları çözen yönetim, Osmanlıspor maçı öncesi oyuncuların motivasyonunu daha da artırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta G.Saray galibiyeti nedeniyle hak edilen primleri yatıran yönetim, bu kez maaş ödemesi yaptı. Yönetim ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta kala, toplu bir prim vaadinde de bulundu. Kalan haftalarda puan kaybı yaşanmaması durumunda verilecek olan bu primin oldukça yüksek olacağı öğrenildi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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