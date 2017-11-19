Kaptan Onur: Tribünler dolsun

Kaptan Onur, Osmanlıspor maçını kazanacaklarını söyledi. Antalya'da oldukça iyi bir ortamda kamp yaptıklarını dile getiren 29 yaşındaki eldiven, "Bu maçı kazanacağımıza olan inancımız tam. Tüm takım olarak tek beklentimiz tamamen dolu tribünler önünde sahadan galibiyetle ayrılarak, ligde kalan maçlar öncesi gücümüzü ve iddiamızı ortaya koymak istiyoruz" dedi. Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Okay ve Olcay ile sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş dışındaki tüm futbolcular forma giyebilecek.