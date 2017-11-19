İşte penaltı pozisyonu
90+3'te penaltı kazanan Trabzonspor'da atışı gole çeviren Burak Yılmaz, takımına 4-3'lük galibiyeti getirdi.
Bordo-mavililerde Castillo, ceza sahasında müsait durumdaki Burak Yılmaz'a pasını aktardı.
Burak Yılmaz, kaleye yüzünü dönmek üzereyken Numan Çürüksu'nun çekmesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı Burak Yılmaz gole çevirdi.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:34
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
aslan Türk milli takımı Dünya kupasına veda eder lucescu kovulmaz G.S 5 yer Tudor kovulmaz nebiçim anlayışbu aklınızı başınıza alın.
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Barça, Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı
Toplam 2
Yorum
LİVERPOOL BARÇA BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI TEK BAŞINA BİR ÜLKE BARCELONA ADAMSIN İSPANYANIN KRALIDA SENSİN ŞAMPİYON OLURSUN UMARIM
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 27
Yorum
Gs oyuncak değil Maçı kanat oyuncusuz kurgulamak, farklı geri düşüp son dakikaya kadar değişiklik yapmamak açıklanamaz. Sayın başkan gerekeni derhal yapmalı
İşte penaltı pozisyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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