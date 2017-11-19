Hedef 6'da 6

ligin ilk yarısının bitimine altı hafta kala kendisine önemli bir hedef koydu. Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör, kalanalmaları gerektiğini söyledi.ile çıktığı 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 defa da kaybedenmaçıyla birlikte kalan 6 müsabakayı kayıpsız geçip devreyi zirveye yakın bir yerde bitirmeyi amaçlıyor. Ligde bulundukları konumdan rahatsız olduklarını ve bir an önce üst sıralara tırmanmalarının gerektiğini ifade eden 54 yaşındaki hoca, ". 18 puana da talibiz. Bunu başaracak güçteyiz. O zaman her şey değişebilir" ifadesini kullandı.maçını kazanarak milli aradan sonra lige güzel bir dönüş yapmak istediklerini ifade eden, "Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdimaçında eksiklerimize rağmen iyi futbol ve güzel bir galibiyet hedefliyoruz. Osmanlıspor galibiyeti bundan sonraki. Taraftarımız da tribünleri doldurup bu zor dönemde bize sahip çıkmalı" dedi.milli ara sonrası ilk maçında bugün 16.30'da'u ağırlayacak. "Savaşarak kazanacağız" diyen teknik direktöroynatacağı isimleri belirlemek için idman performanslarına büyük önem verdi. Orta sahadave forvetteilearasında büyük bir rekabet yaşanırken, bugün forma giyen herkesin sonuna dek savaşması bekleniyor.