 Hedef 6'da 6 – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Hedef 6'da 6

    Hedef 6'da 6

    Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda kalan 6 maç öncesi 18 puan hedefi koyarken, bugün Osmanlıspor’u yenerek yükseliş döneminin fitilini ateşlemek istiyor

    Trabzonspor ligin ilk yarısının bitimine altı hafta kala kendisine önemli bir hedef koydu. Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, kalan 6 maçtan 18 puan almaları gerektiğini söyledi. Trabzonspor ile çıktığı 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 defa da kaybeden Rıza Çalımbay, Osmanlıspor maçıyla birlikte kalan 6 müsabakayı kayıpsız geçip devreyi zirveye yakın bir yerde bitirmeyi amaçlıyor. Ligde bulundukları konumdan rahatsız olduklarını ve bir an önce üst sıralara tırmanmalarının gerektiğini ifade eden 54 yaşındaki hoca, "Kalan 6 maçımızı kazanmak istiyoruz. 18 puana da talibiz. Bunu başaracak güçteyiz. O zaman her şey değişebilir" ifadesini kullandı.

    BİZE SAHİP ÇIKSINLAR
    Osmanlıspor maçını kazanarak milli aradan sonra lige güzel bir dönüş yapmak istediklerini ifade eden Çalımbay, "Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi Osmanlıspor maçında eksiklerimize rağmen iyi futbol ve güzel bir galibiyet hedefliyoruz. Osmanlıspor galibiyeti bundan sonraki güzel günlerin habercisi olacak. Taraftarımız da tribünleri doldurup bu zor dönemde bize sahip çıkmalı" dedi.

    SAVAŞARAK KAZANACAK
    FIRTINA, milli ara sonrası ilk maçında bugün 16.30'da Osmanlıspor'u ağırlayacak. "Savaşarak kazanacağız" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, oynatacağı isimleri belirlemek için idman performanslarına büyük önem verdi. Orta sahada Bero, Bongonda, Sosa, Volkan, Abdülkadir ve forvette Burak ile Rodallega arasında büyük bir rekabet yaşanırken, bugün forma giyen herkesin sonuna dek savaşması bekleniyor.



    Yunus Emre SEL
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:30
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