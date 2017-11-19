Hedef 6'da 6
Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda kalan 6 maç öncesi 18 puan hedefi koyarken, bugün Osmanlıspor’u yenerek yükseliş döneminin fitilini ateşlemek istiyor
BİZE SAHİP ÇIKSINLAR
Osmanlıspor maçını kazanarak milli aradan sonra lige güzel bir dönüş yapmak istediklerini ifade eden Çalımbay, "Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi Osmanlıspor maçında eksiklerimize rağmen iyi futbol ve güzel bir galibiyet hedefliyoruz. Osmanlıspor galibiyeti bundan sonraki güzel günlerin habercisi olacak. Taraftarımız da tribünleri doldurup bu zor dönemde bize sahip çıkmalı" dedi.
SAVAŞARAK KAZANACAK
FIRTINA, milli ara sonrası ilk maçında bugün 16.30'da Osmanlıspor'u ağırlayacak. "Savaşarak kazanacağız" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, oynatacağı isimleri belirlemek için idman performanslarına büyük önem verdi. Orta sahada Bero, Bongonda, Sosa, Volkan, Abdülkadir ve forvette Burak ile Rodallega arasında büyük bir rekabet yaşanırken, bugün forma giyen herkesin sonuna dek savaşması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:30
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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