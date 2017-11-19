Teknik direktör Rıza Çalımbay, genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü Osmanlıspor maçına özel olarak hazırlıyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda iki oyuncusu ile yakından ilgilenen Çalımbay, oyun planını da orta alanda görev vereceği Yusuf ve Abdülkadir'in üzerine kuruyor. Tecrübeli hocanın oyuncularına, "Her zamankinden daha çok sorumluluk almanız gereken bir maç oynayacağız. Ortaya koyacağınız performans sizin yolunuzda olan kardeşleriniz için de önemli. Göreyim sizi çocuklar. Size güveniyorum" dediği öğrenildi.