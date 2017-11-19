 En tehlikeli hafta – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    En tehlikeli hafta

    En tehlikeli hafta
    EN tehlikeli karşılaşmalar haftası... Malum milli aralar sonrası herkes ekstra çalışmalar yapmış olabiliyor. Varsa sakatlar iyileşiyor. Trabzonspor Rıza Çalımbay ile bu arayı en pozitif değerlendirmiş takım olarak karşımıza çıkabilir. Karşısında ise küme düşme hattından kurtulmak isteyen, buna göre tüm hazırlığını yapmış bir takım ve genç, idealist bir teknik adam bulacak. Stadyum dolar. Seyirci maça direkt tesir eder. Rıza hoca 'risk alacağım' demişti. Bakalım çift forvet mi, yoksa Abdülkadir ve Volkan aynı anda mı? Ya da Bongonda mı?

    Mini yorum: Olcay Çakır
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En tehlikeli hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.