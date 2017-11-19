En tehlikeli hafta

EN tehlikeli karşılaşmalar haftası... Malum milli aralar sonrası herkes ekstra çalışmalar yapmış olabiliyor. Varsa sakatlar iyileşiyor. Trabzonspor Rıza Çalımbay ile bu arayı en pozitif değerlendirmiş takım olarak karşımıza çıkabilir. Karşısında ise küme düşme hattından kurtulmak isteyen, buna göre tüm hazırlığını yapmış bir takım ve genç, idealist bir teknik adam bulacak. Stadyum dolar. Seyirci maça direkt tesir eder. Rıza hoca 'risk alacağım' demişti. Bakalım çift forvet mi, yoksa Abdülkadir ve Volkan aynı anda mı? Ya da Bongonda mı?



Mini yorum: Olcay Çakır