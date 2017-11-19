Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularının mağlubiyeti kabul etmediğini belirterek, takımından memnun olduğunu söyledi
Ligin ilk yarısına kadar kalan 5 önemli maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Ligde kalan 5 tane maçımız ve kupa maçımız var. İnşallah bunları da iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken şeyler var. Onları da çalışarak düzelteceğiz. Yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Hatalarımızı aza indireceğiz. Bundan sonra oynayacağımız 5 tane lig maçımızın hepsi zor maçlar. Hiçbir maçta mücadele etmeden oyunun içinde olmadan kazanmanız mümkün değil. Bütün takımın da böyle olması gerekiyor. Defansif açıdan yaşamamız gereken sıkıntıları yaşadık. Bunları zamanla iyi bir duruma getireceğiz. Alınan galibiyetten memnunum, ne olursa olsun oyuncularım sonuna kadar mücadele ettiler. Mağlubiyeti asla kabul etmediler. Onun için hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:45
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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