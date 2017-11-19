Bordo-Mavi ev

Sakarya 'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Trabzonspor taraftarı Recep Eryiğit (40), evinin duvarlarını bordo-mavi renklere boyadı. Trabzon Araklı doğumlu olan ve 34 yıldır Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası Eryiğit, "Trabzonspor aşkımız dededen, babadan geliyor ve nesilden nesle devam ediyor. Bizdeki bu aşk anlatılmaz" ifadesini kullandı