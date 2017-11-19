3 futbolcu kart sınırında

KARADENİZ temsilcisinde, Osmanlıspor ile bugün oynanacak karşılaşma öncesi Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka, sarı kart ceza sınırında buluyor. Üç futbolcu bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor ile oynanacak olan karşılaşmada görev yapamayacak.