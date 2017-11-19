 3 futbolcu kart sınırında – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    3 futbolcu kart sınırında

    3 futbolcu kart sınırında
    KARADENİZ temsilcisinde, Osmanlıspor ile bugün oynanacak karşılaşma öncesi Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Juraj Kucka, sarı kart ceza sınırında buluyor. Üç futbolcu bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor ile oynanacak olan karşılaşmada görev yapamayacak.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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