 Trabzonspor, Osmanlıspor maçına hazır – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Osmanlıspor maçına hazır

    Trabzonspor, Osmanlıspor maçına hazır

    , Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili ekip son çalışmasını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirdi.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı.

    -Osmanlıspor maçı, Medical Park Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor, Osmanlıspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.