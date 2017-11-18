Silva begenildi

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Henüz kimseyle görüşmedik" dese de bazı maçları izleyerek oyuncu belirlemeye çalıştıklarını ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde Polonya ile Uruguay ve Avusturya ile Uruguay arasında oynanan maçları takip eden Çalımbay'ın yardımcılarının dikkatini Uruguaylı bir ismin çektiği belirtildi. Yardımcılarının getirdiği raporda Gaston Silva isminin yazılı olduğu ileri sürüldü. Arjantin takımı Independiente formasını giyen 23 yaşındaki stoperi her iki karşılaşmada izleyen ve beğenen bordo-mavililerin transfer şartlarını araştırmaya başladığı iddia edildi. Silva'nin sözleşmesi 2021'de bitiyor.