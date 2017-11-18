 İmha timi hazır – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    İmha timi hazır

    İmha timi hazır
    Yarın sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçına dönüm gözüyle bakan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük kozları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür olacak. Yusuf ve Abdülkadir'in idmanlarda çok iyi anlaştığını gözlemleyen Çalımbay'ın rakip defansı bu ikiliyle yıpratmayı düşündüğü öğrenildi. 54 yaşındaki teknik adam henüz kanatlarda kimi oynatacağına karar vermese de Aldülkadir'in forma
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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