 Volkan ve Bongonda dikkat çekti – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Volkan ve Bongonda dikkat çekti

    Volkan ve Bongonda dikkat çekti
    Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda Volkan Şen ve Bongonda istekli görüntüleriyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın taktirini aldı. 30 yaşındaki sağ kanat Volkan, "Elimden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorum. Forma giymek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım bu şansı kısa sürede yakalarım" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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