Volkan ve Bongonda dikkat çekti
Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımda Volkan Şen ve Bongonda istekli görüntüleriyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın taktirini aldı. 30 yaşındaki sağ kanat Volkan, "Elimden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyorum. Forma giymek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım bu şansı kısa sürede yakalarım" dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Volkan ve Bongonda dikkat çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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