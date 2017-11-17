Seri galibiyet vakti

FIRTINA'nın çalışkan ismi Olcay Şahan, 11 haftalık periyotta toplanan puanın kendilerine yakışmadığını söyledi. Cezalı olduğu için oynayamayacak olan 30 yaşındaki sağ kanat "Milli ara bize iyi geldi. Osmanlıspor maçıyla yeni sayfa açmak ve seri galibiyetler almak istiyoruz. Taraftar bizden bunu bekliyor" dedi.