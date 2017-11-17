 Seri galibiyet vakti – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Seri galibiyet vakti

    Seri galibiyet vakti
    FIRTINA'nın çalışkan ismi Olcay Şahan, 11 haftalık periyotta toplanan puanın kendilerine yakışmadığını söyledi. Cezalı olduğu için oynayamayacak olan 30 yaşındaki sağ kanat "Milli ara bize iyi geldi. Osmanlıspor maçıyla yeni sayfa açmak ve seri galibiyetler almak istiyoruz. Taraftar bizden bunu bekliyor" dedi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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