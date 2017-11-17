Seri galibiyet vakti
FIRTINA'nın çalışkan ismi Olcay Şahan, 11 haftalık periyotta toplanan puanın kendilerine yakışmadığını söyledi. Cezalı olduğu için oynayamayacak olan 30 yaşındaki sağ kanat "Milli ara bize iyi geldi. Osmanlıspor maçıyla yeni sayfa açmak ve seri galibiyetler almak istiyoruz. Taraftar bizden bunu bekliyor" dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
-
Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
-
Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Seri galibiyet vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.