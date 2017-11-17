SÜPER Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan Trabzonspor-Osmanlıspor karşılaşmasında Ümit Öztürk düdük çalacak. Karadeniz ekibi, Denizli bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Öztürk, Trabzonsporlu futbolculara 8 sarı kart gösterdi.