İstanbul ÜniTS’den örnek davranış

İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak için özel bir organizasyona imza atıyor. 24 Kasım Cuma saat 15.00'te Avcılar Kampüsü Prof. Dr. Turgay Atasü Kapalı Spor Salonu'nda gösteri maçı organize edilecek. Maçta İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı ile ünlülerden oluşan takım karşı karşıya gelecek. Bu özel maçın geliri kanser tedavisi için İstanbul'a gelmiş ailelerin kullanımı için Pendik'te inşaa edilen KAÇUV Aile Evi'ne bağışlanacak. Çeşitli sanatçıların konser vereceği etkinliğin bilet satışı sürüyor.