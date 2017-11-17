 İstanbul ÜniTS’den örnek davranış – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İstanbul ÜniTS’den örnek davranış

    İstanbul ÜniTS’den örnek davranış
    İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak için özel bir organizasyona imza atıyor. 24 Kasım Cuma saat 15.00'te Avcılar Kampüsü Prof. Dr. Turgay Atasü Kapalı Spor Salonu'nda gösteri maçı organize edilecek. Maçta İdmanocağı Bayan Voleybol Takımı ile ünlülerden oluşan takım karşı karşıya gelecek. Bu özel maçın geliri kanser tedavisi için İstanbul'a gelmiş ailelerin kullanımı için Pendik'te inşaa edilen KAÇUV Aile Evi'ne bağışlanacak. Çeşitli sanatçıların konser vereceği etkinliğin bilet satışı sürüyor.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstanbul ÜniTS’den örnek davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.