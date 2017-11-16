Trabzonspor'a Kucka müjdesi

Süper Lig'de en son Beşiktaş maçında forma giyen ve uzun bir sakatlık dönemi geçiren Kucka'nın takımla birlikte çalışmalara başlaması Osmanlıspor maçı öncesi orta sahada sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı sevindirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya mide spazmı geçirdiği belirtilen Sosa ile birlikte Mustafa Akbaş takımdan ayrı olarak farklı bir sahada koşu yaptı. Slovakya Milli Takım kampından dönen Durica, Bero ve Hubocan'da bugün yapılan çalışmada yer aldı. Bordo-mavililer, koşunun ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.



Kucka takımla birlikte çalıştı

Slovakya ile İskoçya arasında oynanan milli maçta sakatlanan, Süper Lig'de ise son 4 maçtır forma giyemeyen Kucka'nın takımla birlikte çalışmalara katılması Rıza Çalımbay'ı zorlu Osmanlıspor maçı rahatlattı. Okay'ın cezalı olması nedeniyle bu bölgede sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adam, cumartesi günü yapılacak olan son çalışmanın ardından Slovak futbolcuya forma verip, vermeyeceğine karar verecek. Takımla birlikte çift kale maçta yer alan tecrübeli oyuncunun oynama isteği bulunduğu ancak maç eksikliği nediniyme sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor.



Öte yandan bordo-mavililer, 19 Kasım Pazar günü oynanacak olan Osmanlıspor maçına kadar yapacağı antrenmanları basına kapalı olarak gerçekleştireceğini duyurdu.