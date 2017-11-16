Trabzonspor'a Kucka müjdesi
Süper Lig'de en son Beşiktaş maçında forma giyen ve uzun bir sakatlık dönemi geçiren Kucka'nın takımla birlikte çalışmalara başlaması Osmanlıspor maçı öncesi orta sahada sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı sevindirdi.
Kucka takımla birlikte çalıştı
Slovakya ile İskoçya arasında oynanan milli maçta sakatlanan, Süper Lig'de ise son 4 maçtır forma giyemeyen Kucka'nın takımla birlikte çalışmalara katılması Rıza Çalımbay'ı zorlu Osmanlıspor maçı rahatlattı. Okay'ın cezalı olması nedeniyle bu bölgede sıkıntı yaşayan deneyimli teknik adam, cumartesi günü yapılacak olan son çalışmanın ardından Slovak futbolcuya forma verip, vermeyeceğine karar verecek. Takımla birlikte çift kale maçta yer alan tecrübeli oyuncunun oynama isteği bulunduğu ancak maç eksikliği nediniyme sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor.
Öte yandan bordo-mavililer, 19 Kasım Pazar günü oynanacak olan Osmanlıspor maçına kadar yapacağı antrenmanları basına kapalı olarak gerçekleştireceğini duyurdu.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:43
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
Aslan BIZ BU ADAMA FORMA VERIP GELISTIRECEGIMIZE EGE'YE SÜRE VERILIP DAHA COK GELISTIRIRIZ.COK GÜZEL OLDU
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Şenol Güneş'ten Milli Takım sözleri...
Toplam 9
Yorum
Gslı Bu saatten sonra mevzu bahis milli takımsa laf oyunlarına gerek yok..Ya gelirsin yada gelmezsin..İki takım dediklerinden biri MİLLİ TAKIM...
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