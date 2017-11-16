Sözleşmesi uzatılmalı

TARAFTARLAR, 35 yaşına giren Durica'nın göstereceği performansa göre sözleşmesinin uzatılmasının da değerlendirilmesini istediler. Slovak stoperin kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev yapan Durica, Fırtına'da savunmanın temel direği olarak dikkat çekiyor.