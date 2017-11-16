 Sözleşmesi uzatılmalı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Sözleşmesi uzatılmalı

    Sözleşmesi uzatılmalı
    TARAFTARLAR, 35 yaşına giren Durica'nın göstereceği performansa göre sözleşmesinin uzatılmasının da değerlendirilmesini istediler. Slovak stoperin kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta görev yapan Durica, Fırtına'da savunmanın temel direği olarak dikkat çekiyor.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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